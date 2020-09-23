شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. هل يجوز إذا استيقظتُ متأخرة أن أنوى الصيام قضاءً مما عليَّ من رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو هل يجوز إذا استيقظتُ متأخرة أن أنوى الصيام قضاءً مما على من صيام رمضان؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

لا يصح صوم يوم عن قضاء رمضان دون تبييت النية قبل الفجر، كما يلزم لأدائه؛ لأن القضاء له حكم الأداء، وهكذا كل صيام فريضة؛ فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه النسائيُّ، وفى روايةٍ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رواه الخمسة.

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بخلاف صيام النوافل؛ فإنه لا يجب فيه تبييت النية؛ لما ثبت عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِى الله عنها، قال: "دخَل على النبى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يَومٍ، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّى إذًا صائِمٌ". أخرجه مسلم.

قال الشيخ زكريا الأنصارى فى أسنى المطالب: "ويجب فى الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات" ومعيِّنة بكسر الياء لأنها تُعيِّن الصوم، وبفتحها لأن الناوى يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر فى الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفارة لخبر: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة ".