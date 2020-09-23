شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يوجه بمتابعة سير انتخابات عمومية نادى السيارات والرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتنظيم عملية متابعة سير انتخابات مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء انعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصرى، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر لها يومي 24 و25 سبتمبر الجارى.

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ومن أهم بنود هذا القرار تشكيل لجنة يغلب عليها الطابع القضائي لمتابعة سير العملية الانتخابية إعلاءً لمبدأي الشفافية والنزاهة، بالاضافة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من مراجعة إجراءات الترشح وتسجيل الاسماء واكتمال النصاب، مرورا بعملية الاقتراع وحتى اجراء عملية الفرز واعلان النتائج في ضوء لائحة النظام الأساسي للنادي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لنادى السيارات والرحلات المصرى يلزم انعقادها في اليوم الأول الموافق 24 سبتمبر الجارى حضور 50% +1 من الاعضاء العاملين المسددين للاشتراكات وفي حالة عدم الوصول الى هذا النصاب تؤجل إلى اليوم التالي الجمعة الموافق 25 سبتمر الجاري، حيث يلزم لصحة انعقادها حضور 10% حد أدنى من عدد الاعضاء المسددين للاشتراكات.