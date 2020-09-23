يوسف القعيد نافيا نبأ وفاته: صحتي جيدة ونقيب الصحفيين هاتفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الكاتب الكبير يوسف القعيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، عدم صحة الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاته صباح اليوم.

وقال القعيد: هذه الأنباء لا صحة لها، وقد انتشرت هذه الشائعات بعد نشر أدمن صفحة الزميل ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نعي لي، إثر قراءة الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، دون تحقق منه، وهو ما تم حذفه بعد ذلك.

وأضاف يوسف القعيد: أنا بصحة جيدة، وقد اتصل بي نقيب الصحفيين، للاطمئنان على صحتي وتصحيح الأمر.​