محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر" من إعداد قائمتها الانتخابية عن القاهرة وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.
وحصل "الخليج 365" على أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب عن القاهرة والتي شملت كل من:
- محمود بدر
- أحمد سمير
- أحمد زيدان
- إيهاب العمدة
- محمد ماهر
- إيهاب الطماوي
- شادية خضير
- غادة عجمي
- الإعلامي يوسف الحسيني
- محمد تيسير مطر
- صفي الدين خربوش
- أميرة صابر
- أحمد فتحي
- مارثا محروس
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم الطماوي وخربوش.. ننشر "القائمة الوطنية" لانتخابات "النواب 2020" في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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