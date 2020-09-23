بالمواعيد وخريطة الانقطاعات.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقري التابعة لها: (طموه– شبرامنت– زاوية أبومسلم– الحرانية– بني سويف– نزلة الأشطر- منيل شيحة).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 26 /9/2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس وسيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

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وفي سياق متصل، قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، و300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، أن ذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.