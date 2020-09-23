حتى 25 ألف جنيه.. شركات سياحة تكشف الأسعار المتوقعة للعمرة وأعداد التأشيرات لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد العاملين في القطاع السياحي بقرار المملكة العربية السعودية، بفتح موسم العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، موضحين أنها خطوة ممتازة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وقال أحمد البكري، صاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها المملكة لن تكن سهلة وعلينا التريث قليلا لمعرفة باقي القرارات المرتقبة.

وتوقع البكري، لمصراوي، ارتفاع أسعار رسوم التأشيرة لتتراوح بين 20 و25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي مدة 15 يوما، نتيجة أن تأشيرة الزيارة ارتفعت إلى 5 آلاف ريال بدلا من 3 آلاف ريال.

حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في (الحج والعمرة)، قال إن إعلان المملكة سرعة فتح العمرة حاليا في ظل وباء كورونا لم يكن متوقعا.

وأوضح حمزة، لمصراوي، أن المملكة العربية السعودية، بدأت تتعايش مع فيرس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتبدأ بمعتمري الدخل 15 صفر كمرحلة أولى ثم مرحلة ثانية 1 ربيع أول، ومرحلة ثالثة تبدأ 15 ربيع أول 1 نوفمبر، للداخل والخارج حسب ضوابط ستحددها وبرنامج حجز يسمي عبر تطبيق "اعتمرنا" بأعداد وحجوزات مسبقة المعتمرين.

وتابع عنبي: وبالنسبة لبداية العمرة في مصر ننتظر الضوابط السعودية في ذلك الأمر حسب الكوتة التي ستحدد لكل دولة، واعتقد أن العمرة في مصر لن تبدأ قبل شهر رجب ونحن تطالب المسؤولين يفتح العمرة فورا في حال وضع كوتة من السعودية أمام زوار الحرمين الشريفين في أسرع وقت ممكن.

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وأوضح أن أسعار العمرة ستتضاعف بنسبة 50% نتيجة تكلفة تحليل PCR، بسلبية كورونا، وتكلفة النقل (الباص) ليقل العدد على الأتوبيس إلى 20 فردا بدلا من 40، بجانب تكلفة الخدمات الأرضية، والسكن الذي سيأخذ ثنائي بدلا من رباعي.

ويتوقع عنبي، أن يتراوح متوسط سعر البرنامج الشعبي (مدة 15 يوما) بين 20 و25 ألف جنيه في حال بدء العمرة في شهر رجب المقبل.

وعن كوتة مصر للعمرة في ظل الظروف الحالية، توقع عنبي، أن تمنح السعودية، لمصر 300 ألف تأشيرة فقط، مؤكدا أن شركات السياحة المصرية تستطيع تنفيذ هذه الأعداد خلال الثلاثة أشهر (رجب وشعبان ورمضان).

ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، يتوقع ألا يقل البرنامج الاقتصادي للعمرة عن 20 ألف جنيه فأكثر، نتيجة اشتراطات وإجراءات السعودية بشأن التباعد الاجتماعي في وسائل النقل والإقامة.

وأكد سلطان، لمصراوي، أن شركات السياحة جاهزة في أي وقت للعمل في العمرة بعد إعلان المملكة العربية السعودية فتح الموسم، وعلينا انتظار إعلان الكوتة لمصر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، السماح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، وإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفقًا لأربع مراحل، الأولى منها السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.