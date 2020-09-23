ننشر صور الضابطين والشرطي شهداء منع محاولة هروب "مساجين طرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصل الخليج 365، على صور للضابطين الذين استشهدا اليوم الأربعاء في محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء ما أسفر عن مصرعهم.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، عبدالحميد محمدـ أمين شرطة، حال قيامهم بمنع هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.

كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.