فتح تحقيقات موسعة في حادث طرة بعد استشهاد ضابطين وشرطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تُجري أجهزة الأمن، تحقيقات موسعة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليه بالإعدام داخل سجن طرة للوقوف على ملابسات الحادث.
ويستمع فريق التحقيق المشكل على أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة.
وبدأ قطاع للتفتيش والرقابة في سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة.
ملحمة بطولية سطرها رجال الشرطة في التضحية أثناء التصدي لمحاولة هروب أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام مما أسفر أن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.
وكان مصدر أمني صرح بمحاولة أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر، أن قوة التأمين تصدت لهم مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين"
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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