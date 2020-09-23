يضم "العقرب والعنبر والمزرعة".. تعرف على "سجن طرة" بعد مقتل 4 سجناء حاولوا الهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

محاولة هرب فاشلة حدثت داخل سجن طرة، صباح اليوم الأربعاء، قام بها 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز ما أسفر عن مقتلهم.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لعملية هروب السجناء لكنها أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.

ويعد سجن طرة هو أحد أشهر السجون المصرية على الإطلاق والذي يقع أمام محطة مترو طرة البلد في منطقة طرة جنوب غرب حلوان، ويقع جزء كبير من السجن على النيل مباشرة، ومحاط بمجموعة أبراج خاصة بضباط الشرطة.

وقرر مصطفى النحاس باشا، وزير الداخلية -آنذاك- إنشاء سجن طرة عام 1928، بهدف تخفيف الزحام الذي شهده سجن "أبو زعبل".

وبمرور الزمن، توسع السجن ليضم 7 سجون، منها: سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكومي طرة، وسجن طرة شديد الحراسة والشهير بالعقرب.

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كما يضم سجن طرة مستشفى صغيرًا يطل على حديقة تعرف بـ"العنبر" الذي يُحتجز المحكوم عليهم في قضايا فساد.

ويوجد داخل سجن طرة ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم كملعب للتنس أو للكرة الطائرة.

وترتفع أسوار سجن طرة لنحو 7 أمتار، مزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى عدة أسوار متتالية تفصل بين أقسام السجن المختلفة، وقد ارتفعت أسوار "طرة" من 2.5 متر عند بنائه إلى نحو 7 أمتار لمنع أي محاولة هرب لنزلاء السجن.

وضم سجن طرة واحد من أشهر السجون المصرية وهو سجن طرة شديد الحراسة المعروف بسجن "العقرب"، وهو الأشهر بين نظرائه من السجون المصرية، وقد استغرق بناؤه عامين، ليتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993.

وتتمتع منطقة سجون طرة بعملية تأمين ضخمة، على مدار الـ 24 ساعة، ويتم الإحكام والسيطرة عليها بشكل كبير، من خلال التواجد الشرطي بمحيط سجون طرة في ضاحية المعادي بالقاهرة، فضلاً عن الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التأمين.