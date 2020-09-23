بعد استشهاد ضابطين وشرطي.. تعرف على قضايا "مساجين طرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح مصدر امني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين حجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم الأربعاء، وتصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة، ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

والمتهمون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من بينهم ثلاثة صادر بحقهم حكم نهائي بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا كتائب أنصار الشريعة وهم؛ السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

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أما المتهم الرابع حسن زكريا معتمد مرسي، فصادر بحقه حكم بالإعدام بتهمة ذبح الطبيب ثروت جوروجي داخل عيادته بمنطقة الساحل.

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قضية "أنصار الشريعة".. النقض تؤيد إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ(4) آخرين

قضية أنصار الشريعة النقض تؤيد إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين| مصراوى