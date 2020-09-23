ننشر صور العقيد عمرو عبدالمنعم شهيد منع محاولة هروب "مساجين طرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

الشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم هو أحد الضباط الذين استشهدوا اليوم الأربعاء في محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين الحجز صباح اليوم السبت؛ ما أسفر عن مصرعهم.

كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.