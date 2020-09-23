مصدر: استشهاد ضابطين وشرطي ومقتل 4 مساجين حاولوا الهروب من سجن طرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أكد مصدر أمني أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.
وأضاف المصدر أن عملية منع هروب السجناء أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.
وأضاف المصدر بأن المحكوم عليهم الأربعة هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".
جرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
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