"كنت بهزر".. اعترافات المتهمة بالتنمر على طفلين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أدلت المتهمة بارتكاب واقعة التنمر بطفلين سودانيين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث الجيزة، موضحاً بأنها لم تقصد الإساءة إلى الأطفال.

وأضافت المتهمة في أقوالها، باستضافتها منذ شهرين لـ( طفلين"5 ، 3 " سنوات – يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية)، من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاح والدعابة، وادعائها بقيام (كريمتها – طفلة) بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون قصد وعقب علمها بتداولها، قامت بحذفها .

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كانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول مقطعين فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمناً قيام إحدى السيدات بالتنمر على طفلين، وإجبارهما على الأكل من القمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر .

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل 52 سنة مقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهتهما أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.