أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 690 شاباً.. وإستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 690 شاباً.. وإستخراج 877 رخصة مزاولة حرفة على 90 مهنة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 877 ترخيص مزاولة حرفة ، ومثلهم شهادات قياس مستوى المهارة على 90 مهنة مختلفة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 18 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 26 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص.
وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 2029 منشأة ( دوري - حملات)، وتلقي 30 شكوي تم بحث 29 شكاوي منها ، و شكوي واحدة، ما زالت تحت البحث، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 745 منشأة وإعادة التفتيش على 602 منشأة أخرى.