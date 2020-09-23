مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية للقضاء الإداري لعام 2020/2021

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية للقضاء الإداري لعام 2020/2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية للقضاء الإداري لعام 20202021

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي 20202021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.

للمزيد اضغط هنا



بلاغ يتهم محمد علي بالتخابر والتطاول على الشعب المصري

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى المستشار المحام العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، قيد تحت رقم 4685 لسنة 2020 عرائض المحام عام الأول، ضد المقاول الهارب محمد علي، اتهمه فيه بالتحريض على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

للمزيد اضغط هنا



الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

Advertisements

استمعت محكمة جنح النزهة، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، إلى الدفاع الحاضر كمدعي بالحق المدني في القضية.

للمزيد اضغط هنا

عـاجل.. تأجيل محاكمة سيدة المحكمة في الاعتداء على ضابط لـ 30 سبتمبر

قررت محكمة جنح النزهة، تأجيل محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة لجلسة 30 سبتمبر الجاري للإطلاع علي أوراق القضية.

للمزيد اضغط هنا



أجبرتهما على غسل قدميها والتدخين.. التحقيقات تكشف تفاصيل التنمر بطفلين سودانيين (صور)

كشفت التحقيقات في واقعة انتشار فيديو التنمر بطفلين سودانيين عمرهما يتراوح بين "3 و5" سنوات، من قبل إحدى السيدات، أن السيدة تقطن بالحي ١٢ بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وأوضحت التحقيقات، أن السيدة أجبرت أحد الطفلين على غسل قدميها، ثم أجبرته على غسل وجهه من المياه التي يغسل بها قدميها، وكانت تقول له: "اغسل.. اغسل"

للمزيد اضغط هنا

