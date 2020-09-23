مصر | غرق طالب بمياه النيل في الصف.. ومحاولات لانتشال جثته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر غرق طالب بمياه النيل في الصف.. ومحاولات لانتشال جثته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طالب مصرعه غرقا بمياه نهر النيل اليوم الأربعاء، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، ويواصل قوات الإنقاذ النهري من محاولاتهم لانتشال جثته.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق طالب بجوار منطقة المعدية بمركز الصف، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، "الضفادع البشرية" تحت إشراف العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ لانتشال الجثة.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الغريق يدعى "ك.ك." 14 سنة، لقي مصرعه غرقا بنهر النيل، وجار محاولات الضفادع البشرية لانتشال جثته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.