مصر | عاجل.. الفنان أحمد فلوكس يحطم سيارة بالشيخ زايد وكفالة 20 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الفنان أحمد فلوكس يحطم سيارة بالشيخ زايد وكفالة 20 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت سيدة الفنان أحمد فلوكس بتحطيم سيارتها الملاكي، حال تواجدها بمدينة الشيخ زايد، وقالت في بلاغها إنها فوجئت بتحطيم سياراتها، وبسؤالها عن مواصفات السيارة المصطدمة بسيارتها، تبين لها أنها سيارته.

واستدعت النيابة العامة "فلوكس"، لسماع أقواله حول الواقعة، وبعد الإنتهاء من التحقيق معه أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وأفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، عن وجود علاقة بين السيدة والفنان أحمد فلوكس، وأنه تشاجر مع فرد الأمن بالكومباوند سكنها قبل ذلك، لمنعه من الدخول.

وفي سياق آخر كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات واقعة تعدي الفنان أحمد فلوكس، على فرد أمن بكومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن فرد أمن إداري بكومباوند "بيفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

وأضافت التحقيقات أن فرد الأمن قال في بلاغه إن "فلوكس" كان متوجهًا إلى صديقة له داخل الكومباوند، دون الحصول على تصريح منها موضحا "اسمه مش مسجل ضمن الزائرين" حسب شروط الكومباوند.

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وأشار فرد الأمن في بلاغه أنه لدى منعه دخول "فلوكس" الكومباوند، فوجئ به يتعدى عليه بالسب والشتم والضرب، مما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثاني لتحرير محضر بالواقعة.

وبينت التحقيقات أن "فلوكس" حرر محصرا يتهم أيضًا فرد الأمن بالتعدي عليه، وتبادلا كل منهم الاتهامات بقسم الشرطة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحويلهما منذ قليل إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات معهما.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، من فرد أمن بكومباوند "بيفرلي هيلز"، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

وفي وقت مزامن حرر أيضا الفنان أحمد فلوكس محضرا يتهم خلاله فرد الأمن وتبادلا كل منهما الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.