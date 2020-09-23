شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه ابو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه. وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت شركه مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.