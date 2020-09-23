شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول جهاز لفصل الدم الأوتوماتيكي للمركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المركز الإقليمى لنقل الدم بالسويس باستلام جهاز الفصل الأوتوماتيكى لمشتقات الدم بالسويس تبرعًا من شركه سوميد لأنابيب البترول وبدء التشغيل التجريبى له، وذلك دعماً من اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، للقطاع الصحى وتوجيهه الموارد المتاحة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة.

يعد هذا الجهاز إضافة كبيرة للقطاع الصحى خاصة بنك الدم وذلك لتوفير البلازما والصفائح الدموية للحالات الحرجة ويوفر على المرضى وذويهم مشقة السفر خارج المحافظة.

وفى إطار ذلك، صرح الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بأنه سيتم الإعلان عن بدء التشغيل الرسمى للجهاز في أقرب وقت بعد الانتهاء من تدريب العاملين بالمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بالسويس تحت إشراف الدكتور وائل الشرقاوى، مدير المركز، على العمل به واستخدامه الاستخدام الأمثل وطبقاً للمعايير.