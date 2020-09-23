شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بالباجور.. محافظ المنوفية يعلن تطوير السوق القديم وإنشاء سوق نموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ضرورة التواجد الميداني في الشارع والتواصل الدائم والفعال لحل شكاوى المواطنين. جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة الباجور رافقه خلالها الأستاذ خالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد المنطقة خلف الساحة الشعبية وذلك لدراسة إقامة مشروع «شارع مصر»، حيث وجه رئيس المدينة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد مقترح شامل لإقامة المشروع والعرض عليه، مؤكدا على إقامة أكشاك نموذجية مميزة تليق بالشباب، حيث يعتبر شارع مصر نموذجاً جديداً للمشروعات الصغيرة بما يعكس رؤية حضارية وبشكل منظم بهدف توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وخلال تفقده لحديقة الطفل، أمر المحافظ بإدارج الشارع أمام حديقة الطفل ضمن خطة الرصف لهذا العام ورفع كفاءته، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الطفل بجوار السكة الحديد بمدينة الباجور وذلك كونها متنفس لأهالي المدينة.

ووسط فرحة أهالي مدينة الباجور، صرح محافظ المنوفية بتطوير السوق القديم ورفع كفائته وإنشاء سوق نموذجي وتوسعته لاستيعاب أكبر عدد من البائعين وتزويده بالكافيهات ودورات المياه.

كما تفقد المحافظ حديقة محطة الكهرباء بالباجور، وكلف رئيس الوحدة المحلية بمدينة الباجور ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد مقترح بتطوير الحديقة لتصبح حديقة نموذجية وكذا إنشاء سور وغرفة أمن وسرعة عرض المقترح خلال اسبوع.

وأكد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة ووضع الحلول المناسبة لحلها في إطار اللوائح والقوانين والتعامل الفوري معها.

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