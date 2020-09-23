شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مرشحًا محتملًا لخوض الانتخابات البرلمانية حتى الآن في دمياط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بلغ عدد المرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط 66 مرشحا، بينهم 26 مرشحا يتنافسون على مقعدين للفردي بالدائرة الأولي، و40 مرشحا في الدائرة الثانية، وذلك قبل 3 أيام من غلق باب تلقي أوراق الترشح، انتظارا لمفاجآت مرحلة الطعون.
وتضم الدائرة الأولي بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، فيما تضم الدائرة الثانية فارسكور والزرقا وكفرسعد.
وتأتي دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل للمنافسة على 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية على دائرتين بالمحافظة.
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