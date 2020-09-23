شكرا لقرائتكم خبر عن قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، بسماء الوطن العربي قمر التربيع الأول وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل. ويصل القمر لأعلى نقطة في السماء مائل نحو الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس، وبعد ذلك سيصل لحظة التربيع الأول صبيحة يوم الخميس عند الساعة 3:54 صباحاً بتوقيت القاهرة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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