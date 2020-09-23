شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الكامل لدوائر القضاء الإدارى بالعام القضائى الجديد بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى حضور المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 - 2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى المستشار طه كرسوع، إن الحركة تضمنت تشكيل الدائرة الآولى والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدى، مصطفى عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، أحمد هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفى.

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كما تشكلت الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات، برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى، مصطفى عبد الكريم.

فيما تولى المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثالثة مجتمعات عمرانية، وأما الدائرة الرابعة تراخيص تولى رئاستها المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة والمختصة بنظر دعاوى البناء والتخطيط العمرانى المستشار شحاته أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة، فيما تولى المستشار محمد الطاهر حنفى رئاسة الدائرة السادسة والتى تنظر دعاوى الطلاب فى العملية التعلمية.