شكرا لقرائتكم خبر عن #انقلاب_الاخوان.. مغردون: أهم حاجة حصلت فى 2020 إنها جابت نهاية الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل هاشتاج #انقلاب_الاخوان قائمة ترند تويتر فى مصر وبعض الدول العربية، بآلاف التغريدات والتدوينات، وذلك بعد إصدار مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية بيانا عاجلا، خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت مرشد الجماعة، وتعيين إبراهيم منير مؤكدين انشقاق الأخير عن مبادئ حسن البنا وتبرؤ الجماعة منه، حيث يؤكد هذا البيان الانشقاقات داخل هذه الجماعة الإرهابية، وأكد البيان، بأن مجلس شورى الجماعة الإرهابية يعلن التبرأ من إبراهيم منير، ويوضح الدور الذى سيقوم به محمود عزت من داخل السجن وامتثال أعضاء الجماعة لجميع قرارته.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت شيماء: "متستغربوش من الصراع الداير جوا الجماعة الارهابية وضربهم فى بعض، إذا كانوا خانوا بلدهم مش هيخونوا بعض؟.. عايزه اقولكوا انه اى خروف بيقع بيجيب كل الباقى من أول قلم، اه والله زى مبقول لكوا كده"، وقالت آية محمد: "انشاق داخلى داخل جماعة الإخوان يكتب سطر آخر فى تاريخ نهايتها".

Advertisements

وقال محمد أسامة: "وآخر الأخبار أصبحت جماعة الإخوان بلا قيادى، وعمالين يدوروا على حد يدفعولوه مرتب زيادة يقودهم للخراب"، وقالت رانيا ذهنى: "أهم حاجة حصلت فى 2020 إنها جابت نهاية جماعة الإخوان"، فيما قال حساب آخر: "انقلاب الإخوان ده شيء متوقع وخاصة لما نبقى عارفين إنها مجموعة مصلحتها الأولى انتشار الفوضى والتمويل".



وقالت هنايا: "خليكم كده مشتتين فى كل بقاع الأرض زى اليهود"، وقال مهدى عطية: "هو ده انتقام ربنا لما تبقوا تايهين ومش عارفين تعملوا ريس عليكم"، فيما قال محمد خليل: "من أراد بمصر خيرا بقى.. والإخوان كان عايزين يخربوها ف مشيو بدرى".























