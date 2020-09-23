شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ضبط 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بالوزارة يتضمن الجهود التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وجاء فى التقرير أنه تم ضبط عدد 108550.8 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها

ما يوازي حوالى 54 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الاتجار فى المبيدات على 1411 محل منها 934 محل مرخص، 349 محل غير مرخص، 128 محل تحت الترخيص وتحرير 82 محضر للعرض على النيابة العامة

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وأضاف عبدالمجيد أنه تم ترشيح عدد 80 فرد من قبل مديريات الزراعة يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي للرقابة كمرحلة أولي في كل محافظة من محافظات مصر المختلفة.

وتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبى تطبيقى على كل ما يتعلق بأعمال الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتي 16/8/2020على ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة فى مصر صادر عن لجنة مبيدات الآفات

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بأن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة علي المبيدات وإعداد التقرير الشهرى عن ما تم إنجازه فى كل مديرية.