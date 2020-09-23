شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة الاستئناف بالعام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مشروع محكمة استئناف القاهرة لتوزيع العمل على القضاة للعام القضائى 2020/ 2021 والتى يترأسها المستشار عبده عطية الاودن ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى أن المستشار عبده أحمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرار رقم88 لسنة 2020، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة ولصالح العمل جاء، كالتالي:

يختص المستشار محمد شرين فهمى عبد الحميد الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة المختصة، بنظر المحاكمات الجنائية والكائن مقرها بجوار مبنی معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.

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كما يختص المستشار الدكتور مسعد على محمد محمد أبو سعده الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية شمال القاهرة، وكافة الأعمال الإدارية بها، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.

ويختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد الرئيس بالمحكمة برئاسة المكتب الفنى والمتابعة والإشراف على كافة أعمال السادة أعضاء المكتب الفنى بمقر المحكمة، والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يحقق صالح العمل.

كما يختص متابعة القضايا المنتدب فيها قضاة التحقيق للوقوف على مدى إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة، والعمل على تلافى ما قد يطرأ من معوقات أثناء التحقيقات وتعطل إنجازها فى وقت مناسب، ومتابعة مدد ندب السادة قضاة التحقيق، ومواعيد تجديدها، وعرض ما يرى إصداره من قرارات فى هذا الشأن وما نرى إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأى فيها.