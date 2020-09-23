شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تصبط حالتى غش وحيازة محمول فى امتحانات الدبلومات دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 52 ألفًا و404 طالب - طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (100) مادة فترة أولى، و(3) مواد فترة ثانية، فى خامس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثانى) للعام الدراسى 2019/2020، التى تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

Advertisements

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفنى لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (2) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (الغربية – كفر الشيخ) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.