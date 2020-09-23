شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى المُحدّث الشامى نور الدين عتر الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره العلامة المحدِّث الدكتور نور الدين عِتْر الحلبى الأزهرى، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق، الذى وافته المنية اليوم عن عمرٍ ناهز 83 عامًا.

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وأكد الأزهر أن الشيخ نور الدين عتر، كان صاحب مسيرة عامرة ومدرسة فريدة فى علوم الحديث تحقيقًا وتأليفًا وتدريسًا، وكان ترتيبه الأول على دفعته بجامعة الأزهر وكان موضع نظر أساتذته الأجلاء من شيوخ الأزهر وعلمائه وطلابه؛ لما رأوه من نبوغ وإخلاص للعلم والدين فى شخصيته، فحاز الدكتوراه من الأزهر وسخر حياته لخدمة الحديث الشريف وعلومه، وأثرى المكتبة العلمية بأكثر من خمسين مؤلفًا.

والأزهر إذ ينعى العلّامة الشامي نور الدين عتر؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وذويه ومحبيه وكل علماء الأزهر وباحثيه وطلابه، ويسأل الله أن يتقبل الشيخ الراحل في الصالحين ويسكنه فسيح جناته و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.