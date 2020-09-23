شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة الهروب من سجن طره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر امني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن إستشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم :- ١ - السيد السيد عطا محمد . ٢ - عمار الشحات محمد السيد . Advertisements ٣ - حسن زكريا معتمد مرسي . ٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين . - تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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