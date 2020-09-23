أخبار مصر اليوم.. معاملة الكمامات والمناديل المستعملة بالمدارس كنفايات طبية خطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي مع عقيلة صالح وحفتر، حول ليبيا، بقصر الاتحادية، وإعلان وزارة الصحة معاملة الكمامات والمناديل المستعملة بالمدارس كنفايات طبية خطرة، وتكليف رئيس الوزراء بتدبير 400 مليون جنيه شهريا لصندوق تطوير العشوائيات، ومستقبل رينيه فايلير في تدريب النادي الأهلى، وآخر تطورات تعاقد الزمالك مع مدير فنى جديد بديل باتريس كالتيرون.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

مباحثات هامة للسيسي مع عقيلة صالح وحفتر بقصر الاتحادية.. الرئيس يطلع على التطورات بليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار.. يؤكد موقف مصر الثابت لدعم مسار الحل السياسى للأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الصحة: معاملة الكمامات والمناديل المستعملة بالمدارس كنفايات طبية خطرة

قالت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم تجميع هذه المخلفات فى أكياس حمراء مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن منها منعا لانتقال أى عدوي.

وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد المصرى والأجنبى خلال الطرود البريدية

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصرى والأجنبى والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

رئيس الوزراء يكلف بتدبير 400 مليون جنيه شهريا لصندوق تطوير العشوائيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة الحكومة لتطوير المدن القائمة فى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارات المعنية.

رئيس الوزراء يعلن حصر أراضى الدولة بعواصم المحافظات لتنفيذ مشروعات على غرار "الأسمرات".. وتوفير 100 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات بنى سويف و525 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

وزارة المالية تفتح حسابًا موحدًا بالبنك المركزى لجمع حصيلة مبالغ تصالح مخالفات البناء.. مخاطبة الجهات الإدارية لتحويل رسوم وأقساط التصالح لحساب الخزانة العامة.. وتوجيه الحصيلة لمشروعات البنية التحتية والإسكان

قالت مصادر بوزارة المالية، لـ"الخليج 365"، أن وزارة المالية، فتحت حسابًا موحدًا فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، موضحة أن هذا الحساب تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب الأحد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأحد المقبل، كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقائمة معا ممن تم قبول أوراق ترشيحهم. وتغلق لجان تلقى طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر الجارى، باب الترشح حيث تتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة وتبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 89.1%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية إلى 89.1 % بعد تسجيل 91143 حالة شفاء، مؤكدة أن الحالات يتم تقديم الرعاية الصحية لها مجانا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. السيد عطا يؤكد استمرار أعمال فرز رغبات الطلاب.. إعلان النتائج الأسبوع المقبل.. الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية نهاية سبتمبر الجارى بنفس القواعد.. وفتح باب التحويلات بعد النتيجة

أغلق مكتب التنسيق مساء أمس الثلاثاء أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة وطلاب الدور الثانى وكذلك طلاب المرحلة الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم خلال الجدول الزمنى المحدد من وزارة التعليم العالى لأعمال كل مرحلة وذلك بموقع التنسيق الإلكترونى، وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أن اللجنة العليا للتنسيق تواصل أعمال فرز رغبات طلاب المرحلة الثالثة وذلك تمهيدا لوضع ترشيحات الطلاب للكليات المتبقية والمعاهد العليا.

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جامعة الأزهر تعلن بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية من الاثنين المقبل ولمدة 4 أيام.. انتهاء أعمال تصحيح اختبارات الدور الثانى لطلاب الثانوية الأزهرية.. إعلان النتيجة خلال 72 ساعة.. وتحديد مصير طعون الدور الأول

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر. وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإدارى

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الاداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري.

سعر الذهب يتهاوى فى مصر.. تراجع أسعار المعدن النفيس بسوق الصاغة بمقدار 93 جنيها.. صعود الدولار لأعلى مستوى فى 4 أسابيع يدفع "المعدن الأصفر" للهبوط.. والجرام من عيار 21 يسجل 827 جنيها بأدنى مستوى له خلال شهرين

منذ يوم 5 أغسطس 2020 يشهد سعر الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والهبوط، لكن الذهب ظل فى مستويات مرتفعة بالنصف الأول من أغسطس، ثم أخذ طريقا للتراجع من أعلى مستويات سجلها فى مصر، والتى بلغت 920 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ خلال التدأول عليه فى سوق الصاغة، الذهب تراجع على مدار ألفترة من 5 أغسطس حتى 23 سبتمبر 2020 " 49 يوما"، بقيمة بلغت 93 جنيها فى كل عيار تقريبا، حيث هبط الذهب من 920 جنيها للجرام إلى 827 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر، وذلك لأن سعر الذهب طوال هذه الفترة كان متأثر بالمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، وعلى رأسها عدم التوصل لعلاج لفيروس كورونا، وتضرر الدولار وهبوط سعر الفائدة.

محاكمة سيدة المحكمة.. المقدم وليد عسل: قالتلى "يالا يا زبالة" وصورت مكاتب النيابة.. وتأجيل القضية لجلسة 30 سبتمبر للاطلاع

استمعت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، حيث ذكر فى أقواله بجلسة اليوم، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات.

السعودية تسمح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 4 أكتوبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه تم صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة.

الأرصاد تتوقع طقسا معتدلا غدا وشبورة مائية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الخميس، شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

عمر كمال يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض المغنى عمر كمال إلى وعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات مؤخراً، حيث نشر عبر خاصية استورى إنستجرام صورة له من داخل المستشفى، كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها بكتابة : "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".

والد حلا شيحة: بنتى من حقها تتجوز ومعز مسعود مكلمنيش فى حاجة رسمى

رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

طارق يحيى يعلن استعداده لقيادة الزمالك أمام الرجاء المغربى: خبراتى كبيرة

أكد طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أنه على استعداد للاستمرار فى قيادة الفريق بمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى في دورى أبطال أفريقيا، فى حال تأخر حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل للتعاون السعودى، قائلاً، "عندى خبراتى وواجهت الرجاء فى جهاز كابرال حينما فزنا بآخر لقب أفريقى، وحاليًا أنا ماشى فى خطين الحفاظ ع المركز الثانى والتأهيل لماتش الرجاء فاضل 20 يوما".

الزمالك يتفق مع كالديرون لتدريب الفريق والإعلان الرسمى خلال ساعات

أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع الأرجنتينى كالديرون لتولى تدريب الفريق الكروى خلال المرحلة المقبلة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

فايلر يقترب من الرحيل.. والأهلي يرد بقرار نارى

اقترب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، قد تكون قبل مباراة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بسبب شعور المدرب بعدم الراحة فى القاهرة ورغبته فى العودة إلى بلاده.