شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى عقيلة صالح والمشير حفتر بقصر الاتحادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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