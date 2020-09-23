شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد لسعر متر التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25%، من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوي مراكز ومدن المحافظة، لتصل نسبة التخفيض إلى 50%.

وأكد المحافظ أنه تم تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح، بالإضافة إلى القرار السابق رقم 144 لسنة 2020، والذي تم فيه التخفيض بنسبة 25%، ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه نسبة 50% من قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة على ألا تقل قيمة سعر المتر عن 50 جنيه، حيث يستمر العمل بالتخفيض للطلبات المقدمة حتي 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف المحافظ أنه يستمر سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بواقع 50 جنيهًا بجميع مراكز المحافظة الستة، مؤكدًا على أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح .