شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة بدءً من مساء الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة )، اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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