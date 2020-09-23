شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يدفع بـ4 مرشحين في إنتخابات مجلس النواب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة لحزب النور بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدفع بـ4 مرشحين في إنتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، وذلك عن الدائرة السادسة الدخيلة، والدائرة الثانية الرمل والدائرة الأول المنتزة.

وقال بيان صادر عن الحزب، إنه «تماشياً مع سياسة الحزب في دعم سياسة الدولة لإستكمال مؤسساتها ومنها المجالس النيابية للعمل على إستقرار وتقوية أركان الدولة،

فقد تقرر دفع بعض مرشحى الحزب بمحافظة الأسكندرية لخوض إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠«.

وأوضح البيان أنه تقرر الدفع بكل من الدكتور أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف وذلك عن دائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة، كما تقرر دفع المرشح حسنى المصرى عن دائرة الرمل، كما تقرر الدفع بالمهندس أحمد حسن البطش وللترشح بدائرة المنتزة.

وأكد البيان أنه سيتم البدء في إجراءات تقديم أوراق الترشح خلال الموعد المحدد.

يشار إلى ان حزب النور شارك في إنتخابات مجلس الشيوخ، بثلاثة مرشحين لم ينجح منهم أحد.

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