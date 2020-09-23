شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بمصر الجديدة الذي يقدم خدمات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، سير العمل بالمركز التكنولوجي لحي مصر الجديدة الذي يتم إعداده كنموذج استرشادي للحي الذي يقدم خدمات الكترونية عن بعد ليتم تطبيقه في بقية الأحياء في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وتابع المحافظ دورات العمل بالمركز ومستوى تدريب العاملين وكيفية التعامل مع طلبات الجمهور الكترونيًا وجودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تقديم الخدمات بشكل الكتروني عن بعد، وتوحيد إجراءات التعامل مع كافة المواطنين.

وأكد «عبدالعال»، على أن المركز التكنولوجي لحى مصر الجديدة واحد من 15 حي مميكن يستطيع المواطن الحصول على خدماتها من منزله حيث تم تفعيل ٤٢ خدمة الكترونية بالحي منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، وطلب تجديد رخصة مصعد، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح على مخالفة، وطلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات للربط مع الجهات الخارجية لتقليل زمن تقديم الخدمة والتأكد من صحة البيانات، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.

ولفت «عبدالعال»، إلى أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وذكر محافظ القاهرة، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

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وأضاف «عبدالعال»، أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسؤولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.