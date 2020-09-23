شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التموينية لتكثيف الرقابة علي الأسواق بمراكز ومدن كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءاً على توجيهات المحافظ قام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بالإشراف على الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على أفران الخبز البلدية، وذلك لتحقيق الامن الغذائي، والتأكد جودة ومواصفات رغيف المدعم المقدم للمواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري.

و أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر للمخالفات المتنوعة، منها «٤ محاضر صحة، 3 محاضر تموين»، بالإضافة إلى غلق مخبز لمدة ٣ اشهر .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

تموين

تموين

تموين