شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة 6 أكتوبر لمدة ١٥ساعة بسبب أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان عن إنقطاع مياه الشرب في عدة مناطق من أحياء المدينة عصر «الجمعة» المقبلة لمدة ١٥ ساعة بسبب أعمال التطوير ورفع كفاءة طريق «القاهرة/ الفيوم» وتنفيذ نفق تقاطع طريق الفيوم مع الواحات، وهو ما يتطلب تحويل مسارضغط المياه العكرة قطر ١٥٠٠مل والمسؤول عن نقل المياه من مأخذ جزيرة الدهب بالجيزة إلى المدينة.

وأوضح البيان أن الجهاز سيقوم بتوفير خزانات للمناطق الأكثر تضررا لافتا إلى أن هناك مناطق أخرى ستتأثر ومن بينها إبنى بيتك وهرم سيتى وسوق الجملة وإسكان عثمان والجيزة واكتوبر الجديدة وجنوب الأحياء.

وأهاب الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية