شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» بالمحافظات: تعافي 508 حالة في الإسكندرية.. والمنيا تسجل 31 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل في المحافظات، الأربعاء، استقبال مصابي فيروس كورونا، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وشهد عدد آخر تعافي مصابين جدد من الفيروس.

في المنيا، أعلن الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، تم نقلهم إلى مستشفيات العزل، والبعض فضل العلاج المنزلي، ليرتفع عدد المصابين خلال شهر إلى 454 حالة إصابة.

وكشفت الإحصائيات عن تعافي 15 مصابًا لترتفع حالات التعافي إلى 154 حالة، ووفاة 4 لترتفع حالات الوفاة إلى 94 حالة خلال شهر، وبلغت حالات العزل المنزلي 182 حالة، وعزل ملوي 8 حالات، ومستشفيات العزل «14» 16 حالة إصابة.

ووجه المحافظ، اللواء أسامة القاضي، خلال كتاب دوري أصدره، على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي الإسكندرية، شهد مستشفى العجمى المركزى ارتفاع عدد حالات المتعافين من الفيروس ليصل إلى 508 حالة. وقال الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى، إن حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي ارتفع إلى 160 حالة بعد تحويل حالتين جديدتين، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند 463 حالة.

وفي شمال سيناء، شدد المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وشدد المحافظ على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من الفيروس، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والأماكن العامة.

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وأكد المحافظ على منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.