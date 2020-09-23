شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لدخولها الخدمة.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة البرانقة للتعليم الأساسي بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مدرسة البرانقة للتعليم الأساسى (إنشاء جديد) بمركز الباجور، والمقامة على مساحة 1116متر، وبقيمة تعاقدية تقدر 5 مليون و546 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100% وبإجمالي 11 فصلا دراسيا، حيث من المقرر دخولها الخدمة هذا العام، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ خالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.

تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على النهوض بوطنه.

فيما أوضحت المهندسة وفاء صبحي بأنه جاري حالياً الانتهاء من كافة التشطيبات لمدرسة كفر مناوهلة للتعليم الأساسي (إحلال جزئي) وبإجمالي 16 فصلا دراسيا وبقيمة تقديرية 5 مليون و277 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90 %، وكذا الانتهاء من التجهيزات لمدرسة قلتي الكبرى الإعدادية (إحلال جزئي) بقيمة تقديرية بلغت 2 مليون و978 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 88 % وذلك تمهيداً لدخولهم الخدمة هذا العام.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها العملية التعليمية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ 18 مدرسة بإجمالي 283 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تزيد عن 73 مليون جنيه، وسيتم دخول 20 مدرسة جديدة للعملية التعليمية للعام الدراسي 2020 /2021 بإجمالي 263 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تزيد عن 94 مليون جنيه.

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