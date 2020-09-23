شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بمقاضاة «تويتر» بسبب «اقتحموا مدينة الإنتاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد إسماعيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد ما اعتبره سقطة من موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالسماح لهاشتاج «اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي» للتداول على الموقع وجعله «تريند»، وقال «هذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد الحد من التحريض على العنف والإرهاب»

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم من دعوات تحريضية وفبركة للأخبار والفيديوهات على قنوات «الأرهاب» التي يتم بثها من خارج مصر، هو أمر متوقع من جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات التي خرجت من رحم هذه الجماعة بعد أن قضت مصر على أحلام هؤلاء «الشياطين» في إسقاط الدولة المصرية، لكن من غير الطبيعي أن يتورط موقع «تويتر» في دعم هذه الجماعات ويسمح لها بتداول عبارات تحض على الكراهية والعنف، وتجعل منه «تريند»

قال النائب محمد إسماعيل ان الشعب المصرى العظيم اصبح على وعى وادراك كاملين بخطورة هذه الجماعات الارهابية ولذلك كان الشعب المصرى هو الصخرة التي حطمت أحلام هذه الجماعات بعد وقوف كل المصريين داخل مصر وخارجها صفا واحدا خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية