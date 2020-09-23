شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الشرقية يستقبلون قرار تخفيض 40% من القيمة المقررة لتقنين أوضاعهم بالزغاريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأهالي بمراكز ههيا والإبراهيمية وديرب نجم، قرار محافظ الشرقية بتخفيض قدره ٤٠٪ من القيمة المقررة عليهم لتقنين أوضاعهم، وذلك لمن يقوم بدفع مقدم جدية 25 %، و50 % لمن يسدد القيمة كاملة بالزغاريد والفرحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم بأهالي مراكز الإبراهيمية وههيا وديرب نجم المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بدار مناسبات قرية كفر محسن التابعة لوحدة مباشر المحلية بمركز الإبراهيمية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، وصبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، ووجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم .

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أنه لاتهاون في استرداد حق الشعب، وتقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وحفاظاً على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية عن تقديم حزمه من التيسيرات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع بتخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

وإستجابة من محافظ الشرقية لمطلب الأهالي من مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وههيا، فقد وافق المحافظ على مد مهلة التقدم بأوراق التقنين ودفع مقدم الجدية ٢٥٪ لمدة شهر من اليوم، وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين .

أوضح المحافظ أنه تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة وهذا ليس معناه أن هناك تخفيضات أخرى، بل هي فرصه أخيرة لجميع المواطنين المخالفين أن يقوموا بإعادة حق الشعب للدولة وللشعب، وأيضاً الحفاظ على حقوقهم بما يتيح لهم الشعور بالأمان والإستقرار، وقال نعمل من أجل المصلحة العامة وشعارنا المواطن أولاً وأخيراً لبناء مصر الجديدة التي سينعم بها أبنائنا .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمرة مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة، وذلك تلاشياً لحملات الإزالة المكبرة، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بملفي تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، لدخول المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

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ومن جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لقرارات المحافظ بتخفيض قيمة سعر تقنين أراضي أملاك الدولة، لتضج القاعة بالتصفيق والزغاريد، مقدمين الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللمحافظ الذي لا يدخر جهداً في اتخاذ قرارات لصالح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.