شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الدكتور محيي الدين عبدالهادي للقيام بعمل عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارا رقم 1231 بتجديد قيام الدكتور محيي الدين محمد عبد الهادي مطاوع بأعمال عميد كلية الألسن. وقال رئيس الجامعة ان الدكتور محيي الدين حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة اليونانية جامعة عين شمس عام 1983، ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة في المسرح اليوناني عام 1993، ثم حصل على شهادة الدكتوراه بإشراف مشترك من اليونان في مجال الشعر الغنائي عام 2000، ثم حصل على الاستاذية عام 2015، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات العلمية والترجمات من اليونانية الحديثة والقديمة الى اللغة العربية ومن اللغة الإنجليزية الى اللغة اليونانية الحديثة ومن اللغة الإنجليزية الى اللغة العربية، إضافة إلى مشاركته في المؤتمرات المحلية والدولية .كما قام بعدد من المهمات العلمية بدولة اليونان، وعمل كمنسق أكاديمي لبرنامج الدراسات الدولية المتوسطية بالجامعة .

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