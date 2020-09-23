شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتسلم أوراق اعتماد السفير السوداني الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء بقصر الإتحادية أوراق إعتماد السفير محمد الياس محمد الحاج سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان بمصر .
وذكر بيان للسفارة السودانية بالقاهرة «أن الرئيس السيسي رحب بالسفير محمد الياس متمنيا له التوفيق في مهمته.
ويعتبر السفير محمد الياس أول سفير للسودان في مصر بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ومن المؤمل أن تشهد فترته حركة دؤوبة لتنمية وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم صباح اليوم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة«، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.
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