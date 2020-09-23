شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشهد فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اليوم، فعاليات تكريم المتميزين من صناع الأثاث «إبداع دمياط» والتى نظمتها الغرفة التجارية ورابطة صناع الأثاث بنادى ضباط الشرطة بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه.

حيث قامت المحافظ بتفقد قطع الأثاث الفائزة بتلك الفعاليات والتى تم اختيارها من قبل أعضاء لجنة التحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، وفى سياق متصل.. أعربت محافظ دمياط عن سعادتها لحضورها فعاليات تلك المبادرة التي وصفتها بكونها أحد المبادرات الداعمة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، موجهة التحية للغرفة التجارية ورابطة صناع الأثاث على ما بذلوه من جهد لدعم صغار الصناع، داعية الجميع ببذل المزيد من الجهد وتحقيق التعاون المثمر لإعادة وضع صناعة الأثاث لمكانتها بخريطة الصناعة..

هذا وقد تم تكريم الفائزين من الصناع أصحاب القطع المشاركة بالفعالية وأعضاء لجنة التحكيم والمتميزين من صناع الأثاث من رموز تلك المهنة بدمياط، وتسلمت المحافظ درعًا تذكاريًا من الغرفه التجاريه تقديرًا لاسهاماتها الكبيرة وجهودها المبذولة لخدمة المحافظة وأبنائها، كما تسلمت هدية تذكارية من أحد شباب الصناع الذي أعرب عن تقديره لجهود الدكتورة منال عوض ودعمها الكبير لهذه الصناعة.