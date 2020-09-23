شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السفر الأوروبية تطالب مفوضية الاتحاد بإنقاذ 27 مليون وظيفة بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت مفوضية السفر الأوروبية (ETC) مع أكثر من 20 هيئة سفر وسياحة بالإضافة إلى نقابات على دعوة قيادة المفوضية الأوروبية لاستبدال قيود الحجر الصحى ببروتوكول اختبار الاتحاد الأوروبى للسفر في محاولة لإنقاذ سبل عيش أكثر من 27 مليون أوروبي يعملون في هذا القطاع.

وفى رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أشارت المجموعات التي تمثل أكثر من 5 آلاف شركة عضو وعمالها، إلى استمرار الافتقار إلى التنسيق والقيود المتباينة على السفر التي تعيق أعمالها.

وتم التوقيع على الرسالة من قبل ممثلين من جميع أنحاء قطاع السياحة والسفر وموظفيهم، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات والسكك الحديدية ومتعهدي الخدمات الأرضية ومتعهدو الطعام وتجار التجزئة للسفر ومقدمي خدمات الملاحة الجوية ومنظمي الرحلات والفنادق والمطاعم والمقاهى ووكلاء السفر ومشغلي النقل والخدمات اللوجستية ومواقع المعسكرات وحدائق العطلات ومشغلي سيارات الأجرة ومجالس وسلطات السياحة وجميع سلاسل التوريد المرتبطة بها.

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وقال رئيس مفوضية السفر الأوروبية Luís Araújo بهذا الخصوص "إن حرية التنقل وملايين سبل العيش في أوروبا معرضة للخطر اليوم، ويتعين على المفوضية الأوروبية أن تقود الطريق لاستعادة السفر في الاتحاد الأوروبي".

وتأتي الرسالة في الوقت الذي تُظهر فيه أحدث البيانات الصادرة عن هيئة المطارات ACI EUROPE انخفاضًا مستمرًا في حركة المسافرين في المطارات الأوروبية خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر الحالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 73% مقارنة بنسبة 65% في منتصف أغسطس الماضي.

وتنص الرسالة الموجهة إلى فون دير لاين على أن هذا الوضع الفوضوي يتطلب مشاركتها الشخصية الفورية، وحثها على وضع تلك القضية كأولوية قصوى ودعوتها لمعالجة هذه المسألة مباشرة مع رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي وضمان أن تأخذ المفوضية زمام المبادرة في تطوير بروتوكول اختبار الاتحاد الأوروبي للسفر وتنفيذه لتجنب الحجر الصحي وإعادة فتح الحدود.