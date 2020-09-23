شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لليونسكو والصحة العالمية حول المعلومات المضللة عن كورونا بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، بالتعاون ومركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ندوة اليوم حول مكافحة المعلومات المضللة في سياق فيروس كورونا.

تعقد الندوة عبر الفيديو بعنوان "البحث فى اضطراب المعلومات: أنواع المعلومات المضللة والضارة"، يشارك فيها خبراء الإعلام والاتصال فى المجال الصحي في المنطقة العربية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى مترجمه لثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

Advertisements

ووفقا للأمم المتحدة تعد هذه الندوة ضمن 8 ندوات تُقام أسبوعيا تستمر حتى أكتوبر، وتهدف الجلسات مكافحة ظاهرة انتشارالمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة فى ظل جائحة كوفيد-19، وهي ظاهرة تستحق المناقشة حيث أن انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة والمضللة يؤدي إلى تفاقم الأزمة حيث يعمل العالم بأسره معًا للتغلب على هذا الوباء ويلعب الإعلاميون دورًا أساسيًا في تشكيل بيئة المعلومات والنقاش العام والوعي العام.