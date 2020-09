شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عالمية بدور مصر فى القضاء على فيروس C.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤخرا نشرت مجلة The new england journal of medicine بحثا عن برنامج مصر للقضاء على فيروس سى، تناولت فيه كيف استطاعت مصر أن تعالج 4 ملايين مريض فى فترة قصيرة جدا.

وقالت إن المسح الذى أجرى لعدد كبير من المصريين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عامًا فى عام 2015، كشف أن ما يقرب من 10% من الأشخاص لديهم الأجسام المضادة لفيروس C، لكن 7% فقط مصابون بالفيروس ما يعنى وجود حوالي 5.5 مليون شخص مصاب وهو عبء صحي واقتصادي ضخم على مصر.

ورغم ذلك عالجت الدولة المصابين على نفقتها بهدف تحقيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سى بحلول عام 2030، والتي تتطلب تشخيص وعلاج 360 ألف حالة سنويًا.

وفي بداية عام 2018 قررت الحكومة المصرية علاج جميع المصابين ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، بدعم الرئيس السيسى ما أدى إلى نجاحها بعدما استطاعت مصر إجراء مسح شامل لـ60 مليون مواطن للكشف أيضا عن الأمراض المزمنة، برغم أن مصر كان لديها أعلى معدل انتشار للعدوى في العالم لكنها أصبحت مثلا يحتذى به للعالم كله فى القضاء على فيروس سى جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بها فى جميع المحافل الدولية.