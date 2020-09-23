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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المملكة العربية السعودية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.
وأعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق الترتيبات والمراحل التالي...
عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر (1)
عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر (2)
عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر (3)
عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر (4)
عودة العمرة من خارج السعودية 1 نوفمبر (5)
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