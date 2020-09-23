شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد المصرى والأجنبى خلال الطرود البريدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة "الوقائع المصرية" فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصرى والأجنبى والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وينشر ”الخليج 365” نص القرار الصادر، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية. Advertisements

وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد الأجنبى من خلال الطرود البريدية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد المصرى والأجنبى خلال الطرود البريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.