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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد المصرى والأجنبى خلال الطرود البريدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة "الوقائع المصرية" فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصرى والأجنبى والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وينشر ”الخليج 365” نص القرار الصادر، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وزير المالية يحظر إدخال وإخراج النقد الأجنبى من خلال الطرود البريدية
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