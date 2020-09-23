شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد تحديث برتوكولات علاج الإيدز بمستشفيات الحميات بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تدريب أطباء الحميات على بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدريب يهدف إلى بناء قدرات الأطباء فى الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية فى التشخيص والرعاية والعلاج، وذلك خلال الدورات التدريبية التى تشرف عليها كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية لمكافحة الإيدز.

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وقالت مصادر بوزارة الصحة أنه سوف يتم إنشاء نظام إلكترونى لربط كافة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمرض الإيدز، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتاريخ المرضى والأدوية الخاصة بالمريض بما يسهل متابعة حالته الصحية عند تنقله فى أى محافظة لتلقى العلاج.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وكل من جمعية (كاريتاس مصر) ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، فى شهر أغسطس الماضى، وذلك فى إطار التعاون لتقديم التوعية للحد من انتشار مرض نقص المناعة البشرى " الإيدز" بحلول عام 2030، ودعم المرضى المتعايشين مع المرض وتوفير العلاج.